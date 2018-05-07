Gemma e Giorgio di Uomini e donne hanno una relazione segreta?

Le ultime news del trono over di Uomini e donne hanno come protagonisti Giorgio Manetti e Gemma Galgani. La coppia dopo tanti alti e bassi si sarebbe riunita e cerca casa a Roma.

Convivenza per Gems e George?

Gemma Galgani è innamorata, ma non di Marco, il nuovo corteggiatore pronto a tutto pur di conquistarla. Il cuore della bella Gemma appartiene solo ed esclusivamente a Giorgio Manetti che finalmente si sarebbe deciso a cedere e a dare un'altra possibilità alla dama torinese. Per i protagonisti assoluti del trono over di Uomini e donne ci potrebbe essere quindi un lieto fine stando alle indiscrezioni del settimanale Vero. Manca la conferma dei diretti interessati quindi queste news sono da prendere con le pinze. Gemma e Giorgio hanno intenzione di andare a vivere insieme a Roma per prendere parte ai progetti televisivi che li vedranno protagonisti nella prossima stagione televisiva.

Tina Cipollari gelosa di Gemma Galgani

Il motivo per cui la relazione tra Giorgio e Gemma è segreta riguarda l'opinionista Tina Cipollari, acerrima nemica della dama. La coppia vuole evitare le sue critiche e gli attacchi e il ruolo del corteggiatore Marco è stato fondamentale per evitare sospetti. Dunque le esterne romantiche in riva al mare sono una farsa. Dopo il bacio appassionato di Gemma e Giorgio al Maurizio Costanzo Show i due si sono riavvicinati a tal punto che hanno deciso di concedersi una nuova possibilità come coppia. Il settimanale di Riccardo Signoretti ha lanciato quindi un vero e proprio scoop.

Gemma e Giorgio come Sandra e Raimondo?

La Galgani lascerà il suo lavoro al Teatro Colosseo di Torino perché ci sono interessanti prospettive di lavoro. A settembre partirà la prima edizione di Temptation Island VIP, il reality dei sentimenti che mette a dura prova le storie d'amore e Giorgio e Gemma potrebbero partecipare come coppia. Le novità però non finiscono qui perché i due protagonisti del trono over di Uomini e donne potrebbero anche recitare in una sitcom targata Mediaset come “Casa Vianello”. E voi cosa ne pensate?