Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Gemma e Giorgio di Uomini e donne hanno una relazione segreta?

Redazione Avatar

di Redazione

07/05/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Le ultime news del trono over di Uomini e donne hanno come protagonisti Giorgio Manetti e Gemma Galgani. La coppia dopo tanti alti e bassi si sarebbe riunita e cerca casa a Roma.

Convivenza per Gems e George?

Gemma Galgani è innamorata, ma non di Marco, il nuovo corteggiatore pronto a tutto pur di conquistarla. Il cuore della bella Gemma appartiene solo ed esclusivamente a Giorgio Manetti che finalmente si sarebbe deciso a cedere e a dare un'altra possibilità alla dama torinese. Per i protagonisti assoluti del trono over di Uomini e donne ci potrebbe essere quindi un lieto fine stando alle indiscrezioni del settimanale Vero. Manca la conferma dei diretti interessati quindi queste news sono da prendere con le pinze. Gemma e Giorgio hanno intenzione di andare a vivere insieme a Roma per prendere parte ai progetti televisivi che li vedranno protagonisti nella prossima stagione televisiva.

Tina Cipollari gelosa di Gemma Galgani

Il motivo per cui la relazione tra Giorgio e Gemma è segreta riguarda l'opinionista Tina Cipollari, acerrima nemica della dama. La coppia vuole evitare le sue critiche e gli attacchi e il ruolo del corteggiatore Marco è stato fondamentale per evitare sospetti. Dunque le esterne romantiche in riva al mare sono una farsa. Dopo il bacio appassionato di Gemma e Giorgio al Maurizio Costanzo Show i due si sono riavvicinati a tal punto che hanno deciso di concedersi una nuova possibilità come coppia. Il settimanale di Riccardo Signoretti ha lanciato quindi un vero e proprio scoop.

Gemma e Giorgio come Sandra e Raimondo?

La Galgani lascerà il suo lavoro al Teatro Colosseo di Torino perché ci sono interessanti prospettive di lavoro. A settembre partirà la prima edizione di Temptation Island VIP, il reality dei sentimenti che mette a dura prova le storie d'amore e Giorgio e Gemma potrebbero partecipare come coppia. Le novità però non finiscono qui perché i due protagonisti del trono over di Uomini e donne potrebbero anche recitare in una sitcom targata Mediaset come “Casa Vianello”. E voi cosa ne pensate?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sara Affi Fella trono, quando sarà la scelta?

Articolo Successivo

Uomini e donne anticipazioni Nilufar Addati: scelta vicina, ecco gli indizi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020