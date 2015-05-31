Home Gossip Sara Tommasi tranquillizza i fan: "Inizio a stare meglio e presto mi rivedrete allegra ed in forma"

Sara Tommasi tranquillizza i fan: "Inizio a stare meglio e presto mi rivedrete allegra ed in forma"

di Redazione 31/05/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sara Tommasi dopo l'allontanamento ufficiale di qualche giorno fa da Andrea Diprè, sembra essersi ripresa, come fa sapere lei stessa via social. Dopo aver annullato infatti il matrimonio con Diprè, la Tommasi, per via della grande apprensione per la salute psico-fisica, con un post via social, su Facebook, ha inteso voler rassicurare tutti i fan riguardo alle sue condizioni di salute! Sara Tommasi dando infatti il “Buongiorno”, a tutti i fan ed ai curiosi che la seguono via social, ha voluto far sapere di essere alla ricerca della la forma perduta, come dalle sue parole: “Buongiorno a tutti” ha esordito e quindi proseguito “volevo tranquillizzarvi, inizio a stare meglio e presto mi rivedrete allegra ed in forma come sempre”. Un desiderio di ritornare alla vita di sempre, senza eccessi e colpi di testa, che la Tommasi aveva già espresso e che forse questa volta potrebbe realizzarsi. Attendiamo news. Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp