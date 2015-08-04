Home Attualità Saviano commenta parole Renzi sul Sud: "Mi addolora sentir parlare di piagnistei"

Saviano commenta parole Renzi sul Sud: "Mi addolora sentir parlare di piagnistei"

di Redazione 04/08/2015

Il premier Matteo Renzi aveva detto basta ai "piagnistei" ed ora lo scrittore Roberto Saviano gli risponde a modo, come solo lui, o pochi altri sanno fare, chiarendo che le lamentele della popolazione del Sud Italia non sono "piagnistei" ma un vero urlo della disperazione "Mi addolora che raccontare la tragica situazione del Sud Italia sia così facilmente definito piagnisteo", ha scritto Roberto Saviano su Twitter, replicando alle parole proferite dal premier Renzi mentre si trovava in Giappone: "Sul Sud basta piagnistei, rimbocchiamoci le maniche". Il ministro Graziano Delrio ha asserito che lo sviluppo del Sud dipende innanzitutto dalle infrastrutture. Insomma, bisogna colmare quelle carenze infrastrutturali ataviche che affliggono il Sud Italia. Tutto ciò, per il ministro, porterà sviluppo e posti di lavoro. Voi che ne pensate?

