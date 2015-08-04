Home Gossip Raoul Bova, Chiara Giordano smentisce flirt con Kikko Nalli

Raoul Bova, Chiara Giordano smentisce flirt con Kikko Nalli

di Redazione 04/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'ex moglie di Raoul Bova, Chiara Giordano, ha smentito categoricamente il flirt con Kikki Nalli, marito di Tina Cipollari, star del programma Uomini e Donne. L'indiscrezione del flirt tra la Giordano e Nalli era stata riportata giorni fa dal alcuni giornali scandalistici Tutto è nato dalla pubblicazione su Eva Tremila di una foto ritraente Chiara Giordano in costume, corredata dalla seguente didascalia: "Ti rendo pan per focaccia". La Giordano non ha mai accettato di essere stata 'scaricata' dal celebre marito, che attualmente fa coppia con Rocio Munoz Morales. Diva e Donna, inoltre, aveva pubblicato una foto che ritraeva la Giordano mentre ballava, a Sabaudia, assieme a Kikko Nalli. Insomma, diversi avvistamenti hanno fatto sorgere l'indiscrezione. Chiara Giordano, però, ha smentito tutto su Instagram. "Mi fanno schifo le donne che vanno con gli uomini sposati e questo è un dato di fatto... non sono io quella che si dedica ai flirt con i mariti di altre", ha scritto Chiara su Instagram, promettendo querele contro diversi magazine scandalistici.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp