Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Raoul Bova, Chiara Giordano smentisce flirt con Kikko Nalli

Redazione Avatar

di Redazione

04/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L'ex moglie di Raoul Bova, Chiara Giordano, ha smentito categoricamente il flirt con Kikki Nalli, marito di Tina Cipollari, star del programma Uomini e Donne. L'indiscrezione del flirt tra la Giordano e Nalli era stata riportata giorni fa dal alcuni giornali scandalistici

  Tutto è nato dalla pubblicazione su Eva Tremila di una foto ritraente Chiara Giordano in costume, corredata dalla seguente didascalia: "Ti rendo pan per focaccia". La Giordano non ha mai accettato di essere stata 'scaricata' dal celebre marito, che attualmente fa coppia con Rocio Munoz Morales. Diva e Donna, inoltre, aveva pubblicato una foto che ritraeva la Giordano mentre ballava, a Sabaudia, assieme a Kikko Nalli. Insomma, diversi avvistamenti hanno fatto sorgere l'indiscrezione. Chiara Giordano, però, ha smentito tutto su Instagram. "Mi fanno schifo le donne che vanno con gli uomini sposati e questo è un dato di fatto... non sono io quella che si dedica ai flirt con i mariti di altre", ha scritto Chiara su Instagram, promettendo querele contro diversi magazine scandalistici.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Inps, Boeri propone reddito minimo per over 55

Articolo Successivo

Saviano commenta parole Renzi sul Sud: "Mi addolora sentir parlare di piagnistei"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019