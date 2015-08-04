Home Salute Tumore al pancreas: test urine per scoprirlo allo stadio iniziale

Tumore al pancreas: test urine per scoprirlo allo stadio iniziale

di Redazione 04/08/2015

Basterà un semplice test delle urine per scovare il cancro al pancreas, uno dei più letali e più diffusi. In Italia, ad esempio, il terribile male colpisce ogni anno 10.000 persone Ad ideare l'innovativo test sono stati alcuni studiosi del Barts Cancer Institute, a Londra. Il tumore al pancreas è uno dei peggiori perché all'inizio è asintomatico e quando viene diagnosticato è già allo stadio avanzato; quindi non è più possibile intervenire chirurgicamente. Oggi, l'unico modo per curare il tumore al pancreas è proprio l'intervento chirurgico. Sono pochi i pazienti che riescono a vivere altri 5 anni dalla diagnosi. Il test delle urine, veloce e non invasivo, non solo è in grado di individuare il cancro al pancreas allo stadio iniziale ma riconosce la sussistenza di una pancreatite cronica. I medici inglesi hanno dichiarato che il test sarà disponibile a breve.

