Scandalo assenteismo Sanremo: licenziati 4 dipendenti furbetti

Dipendenti che timbravano il cartellino in mutande, altri che timbravano e poi uscivano a farsi i fatti propri. Lo scandalo assenteismo nel Comune di Sanremo ha fatto parlare molto di sé e torna a far parlare perché, nelle ultime ore, sono stati lasciati a casa i primi 4 dipendenti truffaldini

"Useremo il pugno di ferro per chi è pesantemente coinvolto, ma ci sono anche tanti dipendenti che sono riusciti a chiarire la loro posizione. Non bisogna commettere l'errore di mettere tutti nello stesso calderone. Il danno erariale? Non è tanto questo aspetto che ci preoccupa (si parla di 35/40mila euro), quanto quello dell'immagine. Un danno enorme per la città. Rivedremo la piramide comunale: controlli più stringenti anche sull'effettiva produttività, perché non basta timbrare correttamente il cartellino, poi bisogna lavorare. Comunque, ci sono tanti dipendenti onesti e volenterosi".

Nel Comune di Sanremo, dunque, iniziano a 'cadere le prime teste'. I primi ad esseresono stati due messi notificatori e due operai. Anche loro avrebbero rubato molte ore al Comune: timbravano il cartellino, o se lo facevano timbrare da colleghi compiacenti, e poi si facevano i fatti propri. Sì perché è stato scoperto, grazie all'inchiesta 'Stakanov' portata avanti dagli uomini della Gdf e della Procura, che i dipendenti liguri svolgevano le più svariate attività durante l'orario di lavoro, comee sport. La notizia dello scandalo nel Comune di Assisi ha fatto il giro del mondo, così come l'immagine del vigile che timbra il cartellino in. Siamo solo all'inizio, però, a Sanremo. In futuro verranno licenziati altri dipendenti furbetti, in quanto verrà applicata la normativa sull'assenteismo. I 4 licenziamenti delle ultime ore sono suffragati da prove evidenti. Ildi Sanremo, Alberto Biancheri, promette massimo rigore:E' vero, in ogni contesto lavorativo c'è chi è solerte e volenteroso. Questi soggetti non vanno penalizzati per le nauseanti condotte dei colleghi. Diversi dipendenti truffaldini del Comune di Sanremo, lo ricordiamo, sono finiti aglie sono stati interdetti dai pubblici uffici per 10 mesi. Ora il Comune si trova a fronteggiare molti 'buchi', specialmente ai Fabbricati e all'Anagrafe.