Home Attualità Scarsa Conoscenza Lingua Inglese: Medico Italiano Sospeso

Scarsa Conoscenza Lingua Inglese: Medico Italiano Sospeso

di Redazione 01/11/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E' necessario imparare bene l'inglese anche per trovare, e mantenere il lavoro. Un medico italiano, Alessandro Teppa, lavorava in un ospedale inglese ma è stato sospeso per scarsa conoscenza della lingua inglese. Strano ma vero. Teppa è un luminare ma, a quanto pare, ha bisogno sempre di un interprete per parlare con colleghi e pazienti La sospensione del medico italiano è dovuta al fatto che la pessima conoscenza della lingua inglese sarebbe deleteria per i pazienti. "E' un rischio per i pazienti" hanno dichiarato i giudici britannici, che hanno provveduto così a sospendere il noto ed esperto urologo italiano per 9 mesi. Non era mai successo prima, nel Regno Unito, che un medico fosse sospeso dal servizio per inadeguata conoscenza della lingua inglese. Alessandro Teppa si era trasferito in Inghilterra tanti anni fa ma, nonostante tutti questi anni, non è riuscito ad avere una conoscenza sufficiente della lingua inglese , tale da poter rapportarsi con altre persone senza interprete. Il dottor Teppa, ora, è tornato a lavorare in Italia ed è probabile che non tornerà più, salvo ripensamenti, in Inghilterra. A lui non importa ciò che pensa la giustizia inglese, forse perché sa che può lavorare anche senza conoscere bene l'inglese. Il medico italiano, infatti, ha effettuato interventi, riusciti alla grande, in tutto il mondo; insomma è una vera celebrità nell'ambito della medicina e della chirurgia. Prima di essere sospeso, il medico italiano lavorava presso il Royal Bournemouth Hospital e l'Hallamshire Hospital. L'anno scorso, nel Regno Unito, è stato ampliato l'ambito di applicazione della rigida legge sulla conoscenza della lingua inglese anche ai medici europei che prestano servizio in Gran Bretagna. Teppa è tornato a lavorare in Italia ed ha rivelato che, quando ha tempo libero (pochissimo), frequenta un corso d'inglese non tanto per tornare a lavorare presto in Inghilterra ma per orgoglio personale.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp