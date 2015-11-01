Home Home Maradona Compie 55 Anni: Mito del Calcio, Divinità per i Napoletani

Maradona Compie 55 Anni: Mito del Calcio, Divinità per i Napoletani

di Redazione 01/11/2015

Lo scorso 30 ottobre ha compiuto 55 anni uno dei più grandi calciatori di sempre, anzi per molti il migliore in assoluto: Diego Armando Maradona. Maradona è entrato già nella storia del calcio. E' un mito. Diego Armando nacque a Buenos Aires, in Argentina, e ben presto mostrò di essere un vero talento Se a Napoli parli di Maradona è come se parli di un santo. Fu proprio lui, con la sua classe, a permettere al Napoli di vincere lo scudetto. Di Maradona non ne nascono tutti i giorni. Certo, come tutti gli artisti e sportivi magnifici, anche Diego Armando ha sempre fatto parlare di sé per la sua vita privata alquanto dissoluta. Non è un mistero che Diego abbia abusato di sostanze stupefacenti e alcolici. Sul Pibe de Oro è stato detto e scritto tanto. Era praticamente impossibile togliere la palla a Maradona, campione che ha fatto gol straordinari, da cineteca. Il sinistro di Diego è proverbiale (lo sanno bene gli inglesi) così come l'altruismo in campo. Sono passati tanti anni dai fasti in Italia ma per i napoletani Maradona è stato e sarà sempre ''o cchiù gruoss' . Chissà se a Napoli un calciatore verrà osannato così tanto come Maradona? Non si sa. Adesso, comunque, i napoletani fanno tanti auguri al mitico calciatore argentino, che tanto ha dato al calcio, a Napoli e all'Argentina. Per una volta, ricordiamo Maradona sportivo, lasciando stare gli eccessi, la coca, gli amici strani a Napoli, l'amicizia con Fidel Castro ed altro. Lasciamo stare anche il confronto con un altro grande calciatore, il brasiliano Pelè, in quanto non si può e non si deve fare per diversi motivi che gli esperti di calcio sanno bene. Oggi 'Dieguito' è cambiato, anzi è l'ombra di se stesso: si è sottoposto a diversi interventi di chirurgia estetica. Una descrizione precisa dell'attuale Diego Armando Maradona è contenuta in "Youth", ultimo film di Paolo Sorrentino: "Un uomo stanco, grasso, che va in giro con l'ossigeno".

