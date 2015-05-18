Scuola, Giannini: "Nessuno ha mai parlato del preside onnipotente"

Il ministro della Pubblica istruzione, Stefania Giannini, contesta chi critica la riforma della scuola e chi minaccia il blocco degli scrutini. "Dobbiamo andare oltre gli slogan. Questo è un dovere nostro, visto che una narrazione imperfetta ha prodotto false credenze... di slogan stagionati ne abbiamo sentiti troppi", ha asserito la Giannini, ricordando che la riforma della scuola apporterà innumerevoli benefici, a cominciare dalla cancellazione delle graduatorie del precariato storico.

Il ministro ha ricordato che forse non hanno capito bene lo scopo della riforma, forse perché ingannati dai giornalisti, che tendono a sintetizzare ed alterare sempre la realtà. "Nessuno ha mai parlato del preside onnipotente", ha spiegato la Giannini.

Dopo aver ricordato che i cambiamenti, in ogni stato, li deve fare la politica, la Giannini ha sottolineato che la riforma della scuola delineata dal governo Renzi è, per certi versi, simile a quella di Berlinguer, ovvero improntata sull'idea di una scuola autonoma e centrale nella società.