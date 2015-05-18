Loading...

Conchita Wurst madrina Gay Pride a Roma: domani uscirà "Conchita", primo album solista

18/05/2015

Periodo memorabile per Conchita Wurst, la drag queen austriaca che ha trionfato all'European Song Contest 2014. La 'donna barbuta', che sarà la madrina del prossimo Gay Pride a Roma, lancia il disco "Conchita", in uscita domani, 19 maggio 2015, contenente brani che, in un certo senso, sono collegati all'autobiografia "Io Conchita".

Conchita Wurst, al secolo Tom Neuwirth, ha voluto realizzare un disco che ricorda agli ascoltatori di difendere i diritti civili, specialmente la libertà di potere essere se stessi.

"Questo è il mo primo album solista e lo considero un momento molto importante per me, per mostrare ai miei fan quello che sono, e il mio universo musicale", ha dichiarato la Wurst nel corso di una recente intervista.

