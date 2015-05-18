Taylor Swift trionfa ai Billboard Music Awards 2015, premiati Hozier e One Direction

Trionfo di Taylor Swift ai Billboard Music Awards 2015. La celebre popstar ha fatto incetta di statuette, ben 8, e, nel corso della serata ha lanciato il suo nuovo video "Bad Blood". Si sono dovuti accontentare di 3 riconoscimenti Pharrell Williams, Iggy Azalea e Sam Smith. Quest'ultimo è stato nominato miglior emergente e artista maschile dell'anno. Gli One Direction si sono portati a casa due premi: quello come miglior gruppo e per il miglior tour. I premi sono stati consegnati alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.

La Swift, dunque, ha avuto la meglio durante i Billboard Music Awards 2015, ottenendo più statuette di tutti. Premiati, comunque, anche artisti del calibro di Hozier, Enrique Iglesias e Calvin Harris.

In occasione del ritiro delle statuette, invece, gli One Direction hanno ricordato l'ex componente Zayn Malik, che ha deciso recentemente di intraprendere la carriera solista: "Questo premio e per i nostri fan, ma c'è un'altra persona con cui vorremmo condividerlo ed è nostro fratello Zayn".