Selena Gomez, Lupus e Chemio: Periodo Terribile... ma Domani Uscirà "Revival"

di Redazione 08/10/2015

Non è decisamente un momento da incorniciare per Selena Gomez, visto che le è stato diagnosticato un lupus e, recentemente, ha affrontato cicli di chemioterapia. Tutto ciò ha costretto l'artista ad allontanarsi temporaneamente dai riflettori "Questa è stata la ragione principale per cui mi sono fermata per un po'. Avrei potuto avere un ictus", ha rivelato la Gomez nel corso di un'intervista al magazine 'Billboard'. Forse molti di voi non sapranno cos'è il lupus. Beh, si tratta di una patologia sistemica e cronica di origine autoimmune che va ad intaccare vari organo del corpo. Sono le donne, soprattutto quelle tra i 15 e i 55 anni, le più bersagliate dal lupus. Quando il lupus colpisce una persona, il sistema immunitario secerne batteri che non difendono il corpo umano dai virus ma attaccano elementi e cellule. Danni ai tessuti ed infiammazione sono inevitabili. Nel 2014, Selena aveva rivelato di che avrebbe soppresso diverse performance live perché avrebbe voluto riposarsi un po'. Altro che riposo, tutta colpa del lupus! "Avrei voluto dirgli che non avevano idea di ciò di cui stavano parlando. Sto facendo la chemioterapia, idioti! Non mi allontanerò da casa fino a quando non mi sentirò bene e sicura di me stessa" ha confessato Selena, riferendosi alle allusioni dei giornalisti riguardo al suo stop. Molti, infatti, avevano ipotizzato che la causa della pausa fosse la rottura con Justin Bieber, il suo ex fidanzato. Ricordiamo che domani uscirà "Revival", il nuovo disco dell'ex star Disney, che oggi ha 23 anni. Il titolo è stato scelto a caso?

