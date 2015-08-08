Home Attualità Sellia: località dove è vietato morire, ordinanza caratteristica

di Redazione 08/08/2015

Sellia, una località in provincia di Catanzaro, rischia di restare disabitata. Molti, soprattutto i giovani, se ne vanno perché non c'è lavoro. Il piccolo borgo, quindi, sta vivendo una vera 'emorragia demografica'. Ecco perché il sindaco Davide Zicchinella ha emesso una curiosa ordinanza A Sellia è vietato morire. Questo, in soldoni, è il dettato dell'ordinanza n. 11 del 5 agosto 2015, emessa dal sindaco di Sellia. Il 60% dei 500 abitanti della località è formato da over 60 che, d'ora in poi, dovranno curare la loro salute. Insomma, gli abitanti di Sellia dovranno fare il possibile per non morire. L'ordinanza, forse un po' provocatoria, mira a invitare i cittadini a curarsi, usufruendo anche degli innumerevoli servizi sanitari finanziati da Sellia. Chi si prenderà cura della propria salute godrà di sconti e agevolazioni; coloro che non lo faranno, invece, verranno sanzionati. Tutto ciò per evitare che la splendida Sellia divenga una terra di nessuno.

