Aldon Smith rilasciato: era finito in galera per guida in stato di ebbrezza

Redazione

di Redazione

07/08/2015

Il linebacker americano Aldon Smith è stato rimesso in libertà dopo essere stato arrestato per guida in stato d'ebbrezza. Il giovane Aldon ha dichiarato, durante un'intervista, che non aveva assunto alcol prima di mettersi alla guida della sua vettura

    L'allenatore Jim Tomsula aveva affermato riguardo all'arresto di Smith: "Questo è un giorno triste, che non ha nulla a che fare con il calcio". Smith è stato messo in manette ieri a Santa Clara, in California. Tomson ha asserito che tutta la squadra sarà vicina al giovane talento e non lo lascerà mai solo a se stesso.  "Giustizia sarà fatta, la verità verrà fuori", ha affermato Smith all'uscita del carcere.  
