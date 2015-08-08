Berlusconi vende Villa Certosa a principe saudita? 500 milioni sul piatto
di Redazione
08/08/2015
Silvio Berlusconi ha intenzione di fare cassa, alienando diverse proprietà. Gran parte delle azioni del Milan sono state conferite a Mr Bee; ora è il turno della splendida magione Villa CertosaSi vocifera che il Cavaliere si sia recato recentemente nella sua dimora sarda assieme al principe Mohammed bin Nayaef. Berlusconi ha fatto da guida, mostrando al ricco arabo la villa, teatro delle serate spensierate assieme a tante avvenenti ragazze. Pare che Mohammed bin Nayaef sia disposto a versare ben 500 milioni di euro a Berlusconi per accaparrarsi Villa Certosa, battendo così la concorrenza di plutocrati come Putin ed altri magnati russi e arabi.
Redazione