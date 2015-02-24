Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Sergio Mattarella a Scandicci per inaugurazione corsi Scuola Superiore della Magistratura

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Giornata toscana per Sergio Mattarella, neo presidente della Repubblica, che nelle ultime ore è arrivato a Firenze per presenziare all'inaugurazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci.

Dopo essere arrivato alla stazione di S.Maria Novella con un treno ad alta velocità, il Capo dello Stato è andato a Scandicci con il suo staff. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha salutato l'inquilino del Quirinale.

Sia Mattarella che Nardella e il prefetto Luigi Varatta sono saliti sulla tramvia per arrivare a Scandicci. Il convoglio con a bordo il Capo dello Stato ha i fari accesi ed è scortato da una vettura dell'azienda che gestisce la tramvia.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Oscar 2015: trionfa "Birdman", Canonero vince premio per migliori costumi

Articolo Successivo

LG lancia nuovi smartphone di fascia medio-bassa: Joy, Leon, Spirit e Magna

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025