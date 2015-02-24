Sergio Mattarella a Scandicci per inaugurazione corsi Scuola Superiore della Magistratura

Giornata toscana per Sergio Mattarella, neo presidente della Repubblica, che nelle ultime ore è arrivato a Firenze per presenziare all'inaugurazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci.

Dopo essere arrivato alla stazione di S.Maria Novella con un treno ad alta velocità, il Capo dello Stato è andato a Scandicci con il suo staff. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha salutato l'inquilino del Quirinale.

Sia Mattarella che Nardella e il prefetto Luigi Varatta sono saliti sulla tramvia per arrivare a Scandicci. Il convoglio con a bordo il Capo dello Stato ha i fari accesi ed è scortato da una vettura dell'azienda che gestisce la tramvia.