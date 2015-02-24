LG lancia nuovi smartphone di fascia medio-bassa: Joy, Leon, Spirit e Magna
di Redazione
24/02/2015
LG ha reso noto che a breve verranno lanciati nuovi smartphone di fascia medio-bassa che verranno presentati a Barcellona, durante il Mobile World Congress (2-5 marzo 2015). Si tratta di LG Joy, LG Leon, LG Spirit e LG Magna. Quest'ultimo è il più grande (5 pollici).
I nuovi smartphone LG conquisteranno sicuramente il pubblico anche per il loro design, un po' curvo per conformarsi al palmo della mano. E' probabile che l'LG Joy piacerà soprattutto al pubblico femminile perché più piccolo (4 pollici) dei 'fratelli'.
Non si sa ancora nulla riguardo ai prezzi dei nuovi smartphone LG.
Articolo Precedente
Sergio Mattarella a Scandicci per inaugurazione corsi Scuola Superiore della Magistratura
Articolo Successivo
Charlie Hebdo torna in edicola: "C'est reparti!", Urgono vignettisti
Redazione