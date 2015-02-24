Loading...

LG lancia nuovi smartphone di fascia medio-bassa: Joy, Leon, Spirit e Magna

24/02/2015

LG ha reso noto che a breve verranno lanciati nuovi smartphone di fascia medio-bassa che verranno presentati a Barcellona, durante il Mobile World Congress (2-5 marzo 2015). Si tratta di LG Joy, LG Leon, LG Spirit e LG Magna. Quest'ultimo è il più grande (5 pollici).

I nuovi smartphone LG conquisteranno sicuramente il pubblico anche per il loro design, un po' curvo per conformarsi al palmo della mano. E' probabile che l'LG Joy piacerà soprattutto al pubblico femminile perché più piccolo (4 pollici) dei 'fratelli'.

Non si sa ancora nulla riguardo ai prezzi dei nuovi smartphone LG.

