Oscar 2015: trionfa "Birdman", Canonero vince premio per migliori costumi

E' sceso il sipario sugli Oscar 2015. Il trionfatore, quest'anno, è stato "Birdman", pellicola diretta da Alejandro Gonzales Innaritu. Pronostici rispettati, dunque. "Birdman" ha incassato anche i premi per il miglior regista, la fotografia e la migliore sceneggiatura originale.

Soddisfazione anche per l'Italia, visto che l'eclettica e geniale designer Milena Canonero ha incassato l'Oscar per i migliori costumi in "The Grand Budapest Hotel", pellicola diretta da Wes Anderson.

"Sei come un direttore d'orchestra, un compositore, sei la nostra fonte di ispirazione", ha affermato la Canonero, riferendosi ad Anderson. Lo stesso Matteo Renzi si è complimentato con la costumista italiana, scrivendo su Twitter: "E quattro! congratulazioni a Milena Canonero, eleganza, grazia e talento italiano agli Oscar".