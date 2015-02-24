Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Oscar 2015: trionfa "Birdman", Canonero vince premio per migliori costumi

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

E' sceso il sipario sugli Oscar 2015. Il trionfatore, quest'anno, è stato "Birdman", pellicola diretta da Alejandro Gonzales Innaritu. Pronostici rispettati, dunque. "Birdman" ha incassato anche i premi per il miglior regista, la fotografia e la migliore sceneggiatura originale.

Soddisfazione anche per l'Italia, visto che l'eclettica e geniale designer Milena Canonero ha incassato l'Oscar per i migliori costumi in "The Grand Budapest Hotel", pellicola diretta da Wes Anderson.

"Sei come un direttore d'orchestra, un compositore, sei la nostra fonte di ispirazione", ha affermato la Canonero, riferendosi ad Anderson. Lo stesso Matteo Renzi si è complimentato con la costumista italiana, scrivendo su Twitter: "E quattro! congratulazioni a Milena Canonero, eleganza, grazia e talento italiano agli Oscar".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Isola dei Famosi: Rocco Siffredi lascerà cinema 'spinto'?

Articolo Successivo

Sergio Mattarella a Scandicci per inaugurazione corsi Scuola Superiore della Magistratura

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018