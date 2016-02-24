Serie Tv Infinite con Sky Box Sets: Offerta dal 1 Marzo
di Redazione
24/02/2016
Sky si rinnova e lancia Box Sets. Immediatamente si potranno guardare ben 50 serie tv sia su Sky On Demand che su Sky GoL'imperativo di Sky, i clienti lo sanno bene, è portare qualità e innovazione, sia a casa che in mobilità. Chi ama le serie tv non può perdersi la nuova soluzione targata Sky, Box Sets, che consente di vedere tutte le stagioni di numerose serie tv, ovviamente sin dall'inizio. Sky sa bene che un ottimo broadcaster deve proporre essenzialmente contenuti di qualità e, fino ad oggi, non ha mai deluso i telespettatori. Grazie a Sky Box Sets si potranno osservare sia le classiche serie tv che quelle in voga oggi. Una novità che piacerà non solo agli amanti delle serie tv ma anche ai curiosi, ovvero a coloro che vogliono avvicinarsi a questo stupendo mondo. L'offerta è godibile in ogni momento on demand. Sin dal suo esordio, Box Sets offrirà oltre 120 episodi e più di 1.500 episodi, che si potranno guardare sia su Sky Go che su Sky On Demand. La novità arriva anche in Italia perché Sky ha capito che anche gli italiani sono grandi cultori delle serie tv, anche quelle più datate. Ci sono persone che farebbero carte false pur di non perdersi episodio di serie tv di successo. Pietro Maranza, Chief Commercial Officer di Sky Italia, ha spiegato:
"Sky Box Sets è il prodotto perfetto non solo per chi ama le serie tv cult ma anche per chi ne ha sentito parlare e vuole cominciare a seguirle, con la massima semplicità. Le serie tv sono oggi un contenuto chiave per un'offerta pay di qualità. Produzioni che appassionano un pubblico ormai numeroso ed esigente, che trova da sempre in Sky i titoli più amati in tutto il mondo insieme al modo più immediato di seguirli, grazie alle tante innovazioni introdotte in questi anni, che hanno rivoluzionato le abitudini di visione degli abbonati...".Come usufruire di Sky Box Sets? La novità si trova in Sky On Demand ed è gratuita per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Sky Famiglia e con opzione HD. Gli altri, invece, dovranno pagare 5 euro al mese. Tante le serie tv che verranno mandate in onda, come House of Cards, X Files e I Soprano. Ovviamente l'offerta diventerà sempre più 'succulenta' con nuovi contenuti.
Articolo Precedente
Dipendente Vaticano Trovata Morta in Casa: Miriam Era Incinta e Diabetica
Articolo Successivo
Tinto Brass Sedotto da Maria Elena Boschi: "Vorrei Lavorare con lei"
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023