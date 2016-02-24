Serie Tv Infinite con Sky Box Sets: Offerta dal 1 Marzo

Sky si rinnova e lancia Box Sets. Immediatamente si potranno guardare ben 50 serie tv sia su Sky On Demand che su Sky Go

"Sky Box Sets è il prodotto perfetto non solo per chi ama le serie tv cult ma anche per chi ne ha sentito parlare e vuole cominciare a seguirle, con la massima semplicità. Le serie tv sono oggi un contenuto chiave per un'offerta pay di qualità. Produzioni che appassionano un pubblico ormai numeroso ed esigente, che trova da sempre in Sky i titoli più amati in tutto il mondo insieme al modo più immediato di seguirli, grazie alle tante innovazioni introdotte in questi anni, che hanno rivoluzionato le abitudini di visione degli abbonati...".

L'imperativo di, i clienti lo sanno bene, è portare qualità e innovazione, sia a casa che in mobilità. Chi ama le serie tv non può perdersi la nuova soluzione targata Sky, Box Sets, che consente di vedere tutte le stagioni di numerose serie tv, ovviamente sin dall'inizio. Sky sa bene che un ottimo broadcaster deve proporre essenzialmente contenuti die, fino ad oggi, non ha mai deluso i telespettatori. Grazie a Sky Box Sets si potranno osservare sia le classicheche quelle in voga oggi. Una novità che piacerà non solo agli amanti delle serie tv ma anche ai curiosi, ovvero a coloro che vogliono avvicinarsi a questo stupendo mondo. L'offerta è godibile in ogni momento on demand. Sin dal suo esordio, Box Sets offriràe più di 1.500 episodi, che si potranno guardare sia su Sky Go che su Sky On Demand. La novità arriva anche in Italia perché Sky ha capito che anche glisono grandi cultori delle serie tv, anche quelle più datate. Ci sono persone che farebbero carte false pur di non perdersi episodio di serie tv di successo., Chief Commercial Officer di Sky Italia, ha spiegato:Come usufruire di Sky Box Sets? La novità si trova ined èper tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Sky Famiglia e con opzione HD. Gli altri, invece, dovranno pagare. Tante le serie tv che verranno mandate in onda, come House of Cards, X Files e I Soprano. Ovviamente l'offerta diventerà sempre più 'succulenta' con nuovi contenuti.