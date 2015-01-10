Loading...

Sicilia, boom di assenze brevi per malattia: rischio assenteismo

Redazione

di Redazione

10/01/2015

I dipendenti italiani del settore pubblico sono dei furbetti? Forse. Lo testimonia questo dato: in Italia, un'assenza per malattia su 4 dura solo un giorno.

A Palermo si batte ogni record: un'assenza per malattia su 2 dura un giorno. Una casualità? Certo, il rischio che dietro a un'assenza breve ci sia un episodio di assenteismo è elevato.

Il fenomeno delle assenze brevi sta dilagando in tutt'Italia. Vero è che al Sud ci si assenta di più rispetto al Centro e al Nord Italia. Palermo, come detto detiene il primato delle assenze fugaci.

