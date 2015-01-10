Francesco Rosi si è spento: regista energico e coraggioso, carriera stellare e tanti riconoscimenti

Addio a un grande del cinema italiano, Francesco Rosi. Il regista napoletano, classe 1922, è morto a Roma.

Rosi amava il cinema più di ogni altra cosa e, nel corso della sua carriera stellare, ricevette tanti riconoscimenti prestigiosi, come il Leone d'Oro a Venezia e la Palma a Cannes. Rosi era energico e svolgeva la sua professione con coraggio e determinazione. Qualche mese fa fu lieto di incontrare al Cinema America di Roma tanti ragazzi, con cui parlò di cinema, politica e società.

Nel 2012 Francesco Rosi si aggiudicò il Leone d'oro alla carriera. In quell'occasione disse: "Fare cinema significa contrarre un impegno morale con la propria coscienza e con lo spettatore. Gli si deve l'onestà di una ricerca della verità senza compromessi. Più ci si addentra nel reale e più si ha coscienza che la certezza del vero e del giusto non esiste. Ma quel che conta è la nitidezza della ricerca".