Isee, Caf bloccati: niente rinnovo convenzione con l'Inps
di Redazione
11/01/2015
In questi giorni, le persone che si recheranno ai Caf per ricevere assistenza nella compilazione dell'Isee, ossia l'indicatore della situazione reddituale, riceveranno una brutta sorpresa: non c'è stato il rinnovo della convenzione tra l'Inps e i Caf. Cosa vuol dire? Beh, in soldoni, possiamo affermare che i centri di assistenza fiscale non possono attualmente fornire assistenza fiscale ai contribuenti.
Ancora, a quanto pare, non è stato confermato l'accordo sulle tariffe da sborsare ai Caf per il servizio reso ai contribuenti.
Insomma, i Caf, attualmente, non sono in grado di elaborare il valore Isee. Tutto ciò è un grande problema, visto che tante famiglie, in Italia, necessitano di accedere ai servizi agevolati.
