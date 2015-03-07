Silvio Berlusconi compare del figlio di Noemi Letizia: Francesca Pascale presente al battesimo

Silvio Berlusconi padrino del secondogenito di Noemi Letizia. Il battesimo è stato celebrato domenica scorsa ad Arcore. Presente alla cerimonia anche Francesca Pascale, giovane fidanzata dell'ex premier.

Il marito di Noemi Letizia è Vittorio Romano, coordinatore delle politiche di promozione e sviluppo dei Club Forza Italia nel Sud. Noemi e Vittorio sono già genitori di Beatrice, bimba che ha quasi 2 anni. La Letizia si è laureata ieri in Scienze e tecniche psicologiche.