Silvio Berlusconi compare del figlio di Noemi Letizia: Francesca Pascale presente al battesimo
di Redazione
07/03/2015
Silvio Berlusconi padrino del secondogenito di Noemi Letizia. Il battesimo è stato celebrato domenica scorsa ad Arcore. Presente alla cerimonia anche Francesca Pascale, giovane fidanzata dell'ex premier.
Il marito di Noemi Letizia è Vittorio Romano, coordinatore delle politiche di promozione e sviluppo dei Club Forza Italia nel Sud. Noemi e Vittorio sono già genitori di Beatrice, bimba che ha quasi 2 anni. La Letizia si è laureata ieri in Scienze e tecniche psicologiche.
