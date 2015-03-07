Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Silvio Berlusconi compare del figlio di Noemi Letizia: Francesca Pascale presente al battesimo

Redazione Avatar

di Redazione

07/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Silvio Berlusconi padrino del secondogenito di Noemi Letizia. Il battesimo è stato celebrato domenica scorsa ad Arcore. Presente alla cerimonia anche Francesca Pascale, giovane fidanzata dell'ex premier.

Il marito di Noemi Letizia è Vittorio Romano, coordinatore delle politiche di promozione e sviluppo dei Club Forza Italia nel Sud. Noemi e Vittorio sono già genitori di Beatrice, bimba che ha quasi 2 anni. La Letizia si è laureata ieri in Scienze e tecniche psicologiche.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Volete perdere peso? Evitate film drammatici: inducono a mangiare di più

Articolo Successivo

Roma, Rudi Garcia non ha rimpianti: "Non abbiamo paura di nessuno"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025