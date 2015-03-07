Roma, Rudi Garcia non ha rimpianti: "Non abbiamo paura di nessuno"

Rudi Garcia, nonostante la 'pareggite' degli ultimi tempi della Roma, è ottimista e mira a custodire gelosamente il secondo posto in classifica.

"Domani voglio rivedere l'atteggiamento e l'intensità degli ultimi 25' minuti con la Juventus, di tutta la gara di Rotterdam, e del primo tempo col Verona, è questo il giusto mix che dobbiamo mettere in campo col Chievo", ha dichiarato l'allenatore della Roma 24 ore prima della trasferta in Veneto.

"Non ho rimpianti. Noi dobbiamo difendere al massimo il nostro secondo posto. Ci sono 39 punti fino a fine stagione ma noi non abbiamo paura di nessuno, né di chi è primo né di chi si trova dietro", ha aggiunto Garcia. Ct della Roma molto determinato, dunque, e coraggioso.