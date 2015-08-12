Loading...

Silvio Berlusconi, incidente a Saint Tropez: sale sulla barca e batte la testa

12/08/2015

Disavventura per l'ex premier Silvio Berlusconi che, mentre saliva sulla sua barca, a Saint Tropez, ha battuto forte la testa

  Niente di grave, comunque, per il Cavaliere; solo una piccola ferita alla testa, che però ha iniziato a sanguinare abbondantemente. Berlusconi di sta riposando un po', dopo tanto lavoro e tanti impegni. Assieme all'ex premier, a Saint Tropez, anche diversi parenti, tra cui la figlia Barbara che lo ha subito assistito dopo la botta in testa. Ennesimo incidente, per fortuna lieve, per l'ex premier.
