Silvio Berlusconi, incidente a Saint Tropez: sale sulla barca e batte la testa

di Redazione 12/08/2015

Disavventura per l'ex premier Silvio Berlusconi che, mentre saliva sulla sua barca, a Saint Tropez, ha battuto forte la testa Niente di grave, comunque, per il Cavaliere; solo una piccola ferita alla testa, che però ha iniziato a sanguinare abbondantemente. Berlusconi di sta riposando un po', dopo tanto lavoro e tanti impegni. Assieme all'ex premier, a Saint Tropez, anche diversi parenti, tra cui la figlia Barbara che lo ha subito assistito dopo la botta in testa. Ennesimo incidente, per fortuna lieve, per l'ex premier.

