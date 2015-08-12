Silvio Berlusconi, incidente a Saint Tropez: sale sulla barca e batte la testa
di Redazione
12/08/2015
Disavventura per l'ex premier Silvio Berlusconi che, mentre saliva sulla sua barca, a Saint Tropez, ha battuto forte la testaNiente di grave, comunque, per il Cavaliere; solo una piccola ferita alla testa, che però ha iniziato a sanguinare abbondantemente. Berlusconi di sta riposando un po', dopo tanto lavoro e tanti impegni. Assieme all'ex premier, a Saint Tropez, anche diversi parenti, tra cui la figlia Barbara che lo ha subito assistito dopo la botta in testa. Ennesimo incidente, per fortuna lieve, per l'ex premier.
Articolo Precedente
Rossano Calabro: alluvione tremenda, auto inghiottite dal mare
Articolo Successivo
La Spezia, scooter contro auto: muore 44enne
Redazione