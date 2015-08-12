Home Cronaca La Spezia, scooter contro auto: muore 44enne

La Spezia, scooter contro auto: muore 44enne

di Redazione 12/08/2015

Ennesimo incidente mortale sulle strade della Liguria. La scorsa notte un centauro è morto in un tremendo incidente stradale avvenuto a La Spezia, nei pressi di via Fiume Lo scooter è andato a finire contro una vettura. Non c'è stato nulla da fare per il centauro, un 44enne, che è deceduto poco dopo l'arrivo degli operatori del 118. Gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Stradale hanno iniziato a svolgere i primi accertamenti, anche se è quasi certo che lo scooterista abbia perso il controllo del mezzo per via dell'asfalto bagnato, andando così a finire contro l'automobile. Gli operatori sanitari, subito accorsi sul posto, hanno cercato invano di rianimare il 44enne.

