Rossano Calabro: alluvione tremenda, auto inghiottite dal mare

12/08/2015

Dopo il grande caldo è arrivato il maltempo, che nelle ultime ore ha flagellato il centro-sud. Delicata la situazione in Calabria, specialmente a Rossano e Corigliano Calabro, dove molte auto sono state 'inghiottite' dal mare durante l'alluvione

    Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco hanno dato il massimo per trarre in salvo circa 30 persone, tra cui molti bimbi, che si trovavano in zona nel momento del violento nubifragio. Traffico in tilt, A Rossano Calabro una strada ha ceduto quasi completamente. Tanti danni e lesioni. Gli stabilimenti balneari, ovviamente, sono rimasti chiusi; molti hanno riportato danni ingenti. E' stato certamente Rossano il centro più danneggiato dalla tempesta delle ultime ore: diversi quartieri sono rimasti letteralmente isolati. Diverse squadre della Polizia di Stato hanno salvate adulti e bambini rimasti bloccati in un villaggio turistico. Nel commissariato di Rossano è stata allestita un’unità di crisi interforze con i rappresentanti delle Forze di Polizia, il questore ed il prefetto.
