Silvio Berlusconi ricorda Bettino Craxi e invia lettera a Stefania, figlia leader socialista

Silvio Berlusconi ricorda il suo amico Bettino Craxi in una lettera inviata alla figlia del leader socialista, Stefania.

"La morte in esilio di Bettino Craxi è tra le pagine più vergognose della nostra storia recente. Ricordare con una celebrazione il tuo papà a 15 anni dalla sua scomparsa è un'iniziativa meritoria, alla quale sarei stato felice di partecipare se la mia situazione, a te nota, non me lo avesse impedito", recita la missiva scritta dal Cavaliere in occasione dell'anniversario della morte di Bettino Craxi.