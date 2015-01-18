Loading...

Diabete: tatuaggio per misurare livello glicemia, addio ago

18/01/2015

TITOLO

I diabeti sanno bene che per misurare il livello di glicemia nel sangue occorre premere sul dito con un piccolo ago. La pratica dà, certamente, fastidio soprattutto se effettuata quotidianamente.

Un'equipe di studiosi dell’Università della California, a San Diego, ha ideato una sorta di tatuaggio, da applicare sulla pelle, per monitorare la glicemia. Il tatuaggio, provvisorio e molto sottile, potrebbe soppiantare, in futuro, l'ago che attualmente viene usato per far uscire un po' di sangue e controllare la glicemia.

L'avveniristico tatuaggio, secondo gli scienziati americani, non ha bisogno di sangue perché riesce a controllare il glucosio esistente tra le cellule della pelle. Probabilmente l'oggetto potrà misurare anche i valori di altri metaboliti.

