Isola dei Famosi: Fanny Neguesha e Valerio Scanu naufraghi in Honduras

Redazione Avatar

di Redazione

18/01/2015

La decima edizione del reality show dell'Isola dei Famosi sta per iniziare ma ancora non si conoscono tutti i concorrenti.

Qualche tempo fa, Nicole Minetti non si è accordata con la produzione per ragioni economiche, gelando tutti i suoi fan. Pazienza. Alessia Marcuzzi, conduttrice del talent, ha rivelato a Verissimo che tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 10 ci saranno anche Fanny Neguesha e Valerio Scanu.

"Ci saranno anche Fanny Neguesha, ex fidanzata del calciatore Mario Balotelli, e Valerio Scanu, cantante diventato famoso grazie ad Amici di Maria De Filippi", ha detto la Marcuzzi. Il talent l'Isola dei Famosi verrà trasmesso su Canale 5 da lunedì 26 gennaio.

