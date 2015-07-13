Loading...

Silvio Berlusconi visita mostra Sgarbi a Expo: "Questa Expo l'ho voluta fortemente io"

13/07/2015

Ospite illustre, oggi, all'Expo di Milano. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha visitato la mostra che Vittorio Sgarbi ha organizzato in alcune aree di Eataly, 'colosso' di Oscar Farinetti che comprende a Expo ristoranti caratteristici di ogni regione italiana. L'ex premier è stato accolto dallo stesso Sgarbi e da Giuseppe Sala, commissario Unico di Expo. Molti presenti, alla vista di Berlusconi, hanno gridato "forza Presidente" e "forza Milan". "Questa Expo l'ho fortemente voluta io. L'ho strappata alla Turchia, magari creando anche rapporti difficili con lo Stato turco. Questa è la mia prima visita ma verrò altre volte. Sarebbe impensabile, controproducente e negativo che questo impianto venisse sfasciato a fine Expo. Dobbiamo trovare una finalità alternativa", ha asserito Silvio Berlusconi a Expo, durante la visita della retrospettiva mostra di Vittorio Sgarbi.
