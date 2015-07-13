Home Gossip Zayn Malik stronca Naughty Boy su Twitter: "Nessuno ti conosce"

di Redazione 13/07/2015

Fino a qualche giorno fa, tutti credevano che il rapporto tra l'ex One Direction Zayn Malik e il produttore Naughty Boy fosse idilliaco. Ricordiamo che Naughty si schierò dalla parte di Zayn in occasione di un'acceso dibattito virtuale tra l'ex One Direction e Liam Tomlison. Qualche giorno fa, riferendosi a Zayn Malik, Naughty Boy ha scritto su Twitter: "Ero lì per il mio amico e in questo business non è la cosa più facile da fare, essere veri amici. Durante questo periodo non stavamo facendo musica, abbiamo fatto la musica in passato. Il mondo.. sentirà le sue canzoni ma solo quando lui sarà pronto e lo saranno anche i suoi fan. Quest'anno voglio tornare al lavoro come al solito e quando vorrà il momento, probabilmente il prossimo anno, Zayn rilascerà la sua musica e io sarò lì per lui". Zayn, però, ha voluto far intendere che tra lui e Naughty Boy non c'è nessuna amicizia. "Smettila di fingere che siamo amici, nessuno ti conosce", ha scritto Malik su Twitter.

