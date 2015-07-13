Home Gossip De Andrè guida auto ubriaco: incidente stradale in Sardegna

De Andrè guida auto ubriaco: incidente stradale in Sardegna

di Redazione 13/07/2015

Cristiano De Andrè, figlio del grande cantautore Fabrizio De Andrè, è rimasto vittima di un incidente stradale in Sardegna. Secondo le prime indiscrezioni, De Andrè è risultato positivo all'alcoltest. L'incidente stradale è avvenuto a Santa Teresa Gallura, nei pressi di via Nazionale. Il figlio di Fabrizio De Andrè avrebbe perso il controllo della sua Mini One proprio all'imbocco di una rotatoria. De Andrè ha riportato diverse ecchimosi e traumi ma non è in pericolo di vita. I medici dell'ospedale di Tempio, dove è stato ricoverato Cristiano De Andrè, hanno tranquillizzato l'artista dopo averlo visitato. Il figlio di 'Faber' è stato già dimesso. Una bella paura, però.

