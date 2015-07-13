Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

De Andrè guida auto ubriaco: incidente stradale in Sardegna

Redazione Avatar

di Redazione

13/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Cristiano De Andrè, figlio del grande cantautore Fabrizio De Andrè, è rimasto vittima di un incidente stradale in Sardegna. Secondo le prime indiscrezioni, De Andrè è risultato positivo all'alcoltest. L'incidente stradale è avvenuto a Santa Teresa Gallura, nei pressi di via Nazionale. Il figlio di Fabrizio De Andrè avrebbe perso il controllo della sua Mini One proprio all'imbocco di una rotatoria. De Andrè ha riportato diverse ecchimosi e traumi ma non è in pericolo di vita. I medici dell'ospedale di Tempio, dove è stato ricoverato Cristiano De Andrè, hanno tranquillizzato l'artista dopo averlo visitato. Il figlio di 'Faber' è stato già dimesso. Una bella paura, però.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Silvio Berlusconi visita mostra Sgarbi a Expo: "Questa Expo l'ho voluta fortemente io"

Articolo Successivo

Scialpi e Roberto Blasi sposi ad agosto: location nozze ignota

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019