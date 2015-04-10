Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Sindone, livello sicurezza al top: appuntamento al 16 aprile

Redazione Avatar

di Redazione

10/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Innalzato sensibilmente il livello di sicurezza a Torino per l'atteso evento dell'ostensione della Sacra Sindone. Previsto l'arrivo di numerosissimi pellegrini.

Circa 500 appartenenti alle forze dell'ordine, tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani, sorveglieranno tutta l'area e i pellegrini. Ricordiamo che la Sindone verrà esposta dal 19 aprile al 24 giugno 2015.

"Nulla è stato lasciato al caso. È stata preparata una macchina organizzativa complessiva, frutto di un lavoro sinergico fatto da tutte le componenti istituzionali. Nonostante il clima generale, ci aspettiamo che l'evento si svolga con serenità", ha affermato il prefetto Basilone. Il questore di Torino, Salvatore Longo, ha invece asserito: "Ci sarà un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio e di quelli investigativi. C'è poi una control room appositamente dedicata all'evento, dal momento in cui i pellegrini scenderanno dai pullman ci sarà un primo controllo su persone e bagagli. Ciò che i visitatori della Sindone non potranno portare con sé verrà messo da parte e riconsegnato all'uscita del Duomo".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Batterie che si ricaricano in un minuto: resistenti e 'green'

Articolo Successivo

Dona rene a sconosciuta: 'samaritana' innesca ciclo di prelievi e trapianti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025