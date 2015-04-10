Sindone, livello sicurezza al top: appuntamento al 16 aprile

Innalzato sensibilmente il livello di sicurezza a Torino per l'atteso evento dell'ostensione della Sacra Sindone. Previsto l'arrivo di numerosissimi pellegrini.

Circa 500 appartenenti alle forze dell'ordine, tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani, sorveglieranno tutta l'area e i pellegrini. Ricordiamo che la Sindone verrà esposta dal 19 aprile al 24 giugno 2015.

"Nulla è stato lasciato al caso. È stata preparata una macchina organizzativa complessiva, frutto di un lavoro sinergico fatto da tutte le componenti istituzionali. Nonostante il clima generale, ci aspettiamo che l'evento si svolga con serenità", ha affermato il prefetto Basilone. Il questore di Torino, Salvatore Longo, ha invece asserito: "Ci sarà un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio e di quelli investigativi. C'è poi una control room appositamente dedicata all'evento, dal momento in cui i pellegrini scenderanno dai pullman ci sarà un primo controllo su persone e bagagli. Ciò che i visitatori della Sindone non potranno portare con sé verrà messo da parte e riconsegnato all'uscita del Duomo".