Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Dona rene a sconosciuta: 'samaritana' innesca ciclo di prelievi e trapianti

Redazione Avatar

di Redazione

10/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Una donna pavese ha innescato una catena di donazioni mediante il suo gesto solidale. Dopo la donazione del rene, infatti, si è attivato un processo di prelievi e trapianti in diversi soggetti validi per il trapianto ma inconciliabili tra loro dal punto di vista immunologico o del gruppo sanguigno.

La prima donna che ha ricevuto il rene vive a Siena. La prima donatrice, invece, è denominata 'samaritana' perché non è una parente di chi ha ricevuto l'organo e non conosce il soggetto in cui l'organo viene trapiantato.

Il nefrologo Giacomo Colussi ha affermato che l'incrocio di trapianti "Apre inoltre speranze nel meccanismo di scambio fra coppie incompatibili, permettendo l’utilizzo effettivo di ogni possibile donatore".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sindone, livello sicurezza al top: appuntamento al 16 aprile

Articolo Successivo

Francia, a Montpellier un autobus speciale per soli rom

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022