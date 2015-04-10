Loading...

Batterie che si ricaricano in un minuto: resistenti e 'green'

10/04/2015

In futuro potremo ricaricare le batterie dei nostri cellulari in un minuto. Le classiche batterie, infatti, verranno soppiantate da accumulatori portentosi, fatti di alluminio, più potenti e rispettosi dell'ambiente.

"Le nuove batterie hanno una durata maggiore e sono più 'verdi' e sicure", spiega il responsabile di un recente studio, Hongjie Dai.

Le performance della portentosa batteria in alluminio non sono peggiorate neanche dopo 7.500 cicli di ricarica; le tradizionali batterie, invece, tendono ad avere prestazioni insoddisfacenti già dalla centesima ricarica. I ricercatori della Stanford University che costruire batterie con alluminio costerà meno e porterà benefici all'ambiente.

Articolo Precedente

Pinocchio, film live action: annuncio della Disney

Articolo Successivo

Sindone, livello sicurezza al top: appuntamento al 16 aprile

