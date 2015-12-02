Smettere di fumare è più facile con iCoach: piattaforma virtuale gratuita

. Alzi la mano chi tra i fumatori non ha pensato almeno una volta:. È giunta la vostra occasione: accendete anche voi la vostra piccola scintilla, cominciate il 2016 con iCoach e dite addio al fumo! Il 2015 è agli sgoccioli ed è, per tutti, giunto il momento di stilare una lista di buoni propositi per il 2016. Dire addio al fumo è senz'altro un obiettivo che aiuterà tutti i fumatori a sentirsi meglio, risparmiare e condurre una vita più sana. Mantenere fede ai propri propositi, però, richiede tanto impegno e costanza, per questo è importante avere un consulente sempre presente e che ci capisce, come iCoach,. Perché non iniziare il 2016 nel migliore dei modi? Una salute migliore, un senso di benessere generale, una maggiore disponibilità economica e una miglior qualità di vita attendono coloro che vogliono smettere di fumare. E con iCoach sono risultati che si possono raggiungere in maniera semplice e personalizzata, con pochi clic, gratuiti, sul proprio smartphone.. In questo modo, potrà aiutarti a superare i momenti più difficili, in cui il bisogno di fumare è più acuto. L'app è stata lanciata nel 2011 dalla Commissione Europea con l'obiettivo di promuovere i benefici che derivano da uno stile di vita senza fumo, facilitando l'utente con una maschera user friendly, degli obiettivi semplici da raggiungere a tappe predefinite e secondo tempi ragionevoli. A partire dal lancio nel 2011, da quando iCoach è stata ridisegnata per essere fruibile dai cittadini di tutta Europa (è disponibile in 23 lingue) e per fornire un servizio ancora più smart. iCoach ha già dimostrato la sua efficacia: il 36% delle persone che l'hanno provata ha smesso di fumare dopo tre mesi. Tutti gli utenti che hanno raggiunto l'obiettivo di smettere di fumare, insieme agli ex fumatori di tutta Europa e i loro supporter, hanno celebrato il 30 ottobre 2015 la giornata degli ex Fumatori, accendendo la loro 'scintilla' sul sito ExSmokers, diventando parte di una grande comunità: oltre 11.232 piccole luci sono state accese in tutta Europa. Perché gli "Ex Fumatori brillano più forte!".. In Italia si parla di circa 7,5 miliardi di euro spesi dalla Sanità nazionale per curare malattie fumo-correlate (in Italia, circa 70.000 persone muoiono ogni anno per malattie fumo-correlate). Iniziamo il 2016 in maniera differente! Per info potete contattare(www.aigo.it) alla mail: