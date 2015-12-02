Home Home Wi-Fi: segnale peggiora con luci natalizie, router va allontanato

Wi-Fi: segnale peggiora con luci natalizie, router va allontanato

di Redazione 02/12/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sta per arrivare il Natale e molte persone stanno già addobbando casa con luci, più o meno grandi, e festoni di vario tipo. Attenzione, però, alle lucine sull'albero di Natale e tutte quelle decorative che vengono allestite in numerosi punti della casa, in quanto non vanno d'accordo col Wi-Fi. Se dopo aver addobbato l'albero di Natale e tutta la casa notate un lieve rallentamento della connessione al web è normale, visto che le lucine non si conciliano con il Wi-Fi. Lo ha reso noto recentemente l'Ofcom, il garante delle comunicazioni britannico. Le luci, in sostanza, entrano in contrasto con il Wi-Fi. In soldoni, il segnale diffuso dal router è più fiacco. Non è un caso che molte persone, in passato, hanno notato un peggioramento del segnale Wi-Fi durante il periodo natalizio. Luci sull'albero di Natale, luci in diverse parti della casa (magari sul balcone) e vari elettrodomestici possono seriamente far peggiorare il segnale Wi-Fi. Non c'è un rimedio a tutto ciò, se non quello di porre il router a una distanza di almeno 3 metri dalle luci. Se proprio non avete un posto libero e isolato dove mettere l'apparecchio, allora spegnetelo e godetevi le vacanze coi vostri cari, senza pensare al pessimo segnale Wi-Fi. Se proprio non potete rinunciare al web e al router, allora potreste pensare a un potenziamento del segnale Wi-Fi. Come fare? Beh, per le persone meno esperte consigliamo di acquistare dei range extender, ovvero dei dispositivi simili ai router che permettono di portare il segnale Wi-Fi in tutte le camere dove prima non arrivava. In commercio ci sono diversi range extender: non costano molto. Un'altra soluzione per migliorare il segnale Wi-Fi in casa, soprattutto durante le festività natalizie, sono i powerline, ovvero degli adattatori che vanno inseriti nelle prese elettriche. In sostanza, viene usato l'impianto elettrico per portare il segnale in tutte le stanze della casa.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp