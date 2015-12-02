Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Wi-Fi: segnale peggiora con luci natalizie, router va allontanato

Redazione Avatar

di Redazione

02/12/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Sta per arrivare il Natale e molte persone stanno già addobbando casa con luci, più o meno grandi, e festoni di vario tipo. Attenzione, però, alle lucine sull'albero di Natale e tutte quelle decorative che vengono allestite in numerosi punti della casa, in quanto non vanno d'accordo col Wi-Fi. Se dopo aver addobbato l'albero di Natale e tutta la casa notate un lieve rallentamento della connessione al web è normale, visto che le lucine non si conciliano con il Wi-Fi. Lo ha reso noto recentemente l'Ofcom, il garante delle comunicazioni britannico. Le luci, in sostanza, entrano in contrasto con il Wi-Fi. In soldoni, il segnale diffuso dal router è più fiacco. Non è un caso che molte persone, in passato, hanno notato un peggioramento del segnale Wi-Fi durante il periodo natalizio. Luci sull'albero di Natale, luci in diverse parti della casa (magari sul balcone) e vari elettrodomestici possono seriamente far peggiorare il segnale Wi-Fi. Non c'è un rimedio a tutto ciò, se non quello di porre il router a una distanza di almeno 3 metri dalle luci. Se proprio non avete un posto libero e isolato dove mettere l'apparecchio, allora spegnetelo e godetevi le vacanze coi vostri cari, senza pensare al pessimo segnale Wi-Fi. Se proprio non potete rinunciare al web e al router, allora potreste pensare a un potenziamento del segnale Wi-Fi. Come fare? Beh, per le persone meno esperte consigliamo di acquistare dei range extender, ovvero dei dispositivi simili ai router che permettono di portare il segnale Wi-Fi in tutte le camere dove prima non arrivava. In commercio ci sono diversi range extender: non costano molto. Un'altra soluzione per migliorare il segnale Wi-Fi in casa, soprattutto durante le festività natalizie, sono i powerline, ovvero degli adattatori che vanno inseriti nelle prese elettriche. In sostanza, viene usato l'impianto elettrico per portare il segnale in tutte le stanze della casa.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Doping atletica: 26 sportivi italiani deferiti, archiviazione per Alex Schwarzer

Articolo Successivo

Smettere di fumare è più facile con iCoach: piattaforma virtuale gratuita

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025