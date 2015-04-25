Loading...

Al Pacino spegne 75 candeline: "Finché c'è passione la voglio seguire"

25/04/2015

Tanti auguri ad Al Pacino, uno dei più grandi attori americani. La star compie 75 anni ma non ha voglia di gettare la spugna. Lo attendono impegni cinematografici e teatrali.

Durante una recente intervista, l'attore di origini siciliane ha detto: "Finché c'è passione, la voglio seguire". Pacino, insieme a Jack Nicholson e Robert De Niro, è uno degli attori più apprezzati di Hollywood. Nel corso della sua brillante carriera, Al ha incassato 8 candidature all'Oscar, vincendone però solo uno, quello per la rivisitazione di "Profumo di donna".

Pacino ha confessato di non aver accettato la proposta di interpretare "Pretty Woman" e "Guerre stellari".

