Al Pacino spegne 75 candeline: "Finché c'è passione la voglio seguire"

Tanti auguri ad Al Pacino, uno dei più grandi attori americani. La star compie 75 anni ma non ha voglia di gettare la spugna. Lo attendono impegni cinematografici e teatrali.

Durante una recente intervista, l'attore di origini siciliane ha detto: "Finché c'è passione, la voglio seguire". Pacino, insieme a Jack Nicholson e Robert De Niro, è uno degli attori più apprezzati di Hollywood. Nel corso della sua brillante carriera, Al ha incassato 8 candidature all'Oscar, vincendone però solo uno, quello per la rivisitazione di "Profumo di donna".

Pacino ha confessato di non aver accettato la proposta di interpretare "Pretty Woman" e "Guerre stellari".