Stamina, patteggiamento Vannoni a una condizione: sospensione attività all'estero

E' probabile che la Procura di Torino accolga la richiesta di patteggiamento presentata da Davide Vannoni nell'ambito del processo su Stamina.

I pm, però, hanno fatto sapere che acconsentiranno al patteggiamento solamente a una condizione: Stamina deve sospendere le sue attività anche all’estero. Il pm Raffaele Guariniello è certo che Vannoni e il suo staff hanno dato vita a una truffa di enormi proporzioni. Il 'padre' di Stamina, secondo la Procura, era ingordo di denaro e vantava brevetti e titoli in realtà mai ottenuti.