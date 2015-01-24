Loading...

Stamina, patteggiamento Vannoni a una condizione: sospensione attività all'estero

24/01/2015

E' probabile che la Procura di Torino accolga la richiesta di patteggiamento presentata da Davide Vannoni nell'ambito del processo su Stamina.

I pm, però, hanno fatto sapere che acconsentiranno al patteggiamento solamente a una condizione: Stamina deve sospendere le sue attività anche all’estero. Il pm Raffaele Guariniello è certo che Vannoni e il suo staff hanno dato vita a una truffa di enormi proporzioni. Il 'padre' di Stamina, secondo la Procura, era ingordo di denaro e vantava brevetti e titoli in realtà mai ottenuti.

