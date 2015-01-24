Mal di testa: curarlo con ginnastica posturale, altro che farmaci

L'emicrania affligge ben 2 miliardi e mezzo di persone in tutto il mondo; solamente in Italia, devono lottare quotidianamente col mal di testa ben 9 milioni di persone, soprattutto donne.

Spesso per curare il mal di testa si ricorre ai farmaci. Ciò non è molto corretto, visto che i medicinali, la maggior parte delle volte, non fanno altro che gettare nel tunnel della dipendenza. Un metodo utile e salutare per contrastare l'emicrania sarebbe la ginnastica posturale. Provare per credere.

E' difficile scoprire la causa di un mal di testa, anche perché ce ne sono oltre 200, tra cui familiarità e stress. Proprio perché sono tante le vittime dell'emicrania, l'Oms ha avviato una campagna contro le cefalee, reputate la settima patologia più sfibrante, insieme a infarto, colica renale e metastasi ossee.