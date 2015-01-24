Loading...

Fabrizio Corona sta male: chiesta detenzione domiciliare per problemi psicologici

24/01/2015

Fabrizio Corona sta scontando varie pene nel carcere milanese di Opera ma si sente male. L'ex re dei paparazzi ha affermato: "Sto male, ho seri problemi psicologici e vi chiedo di darmi un’opportunità".

Il legale di Corona, Ivano Chiesa, ha chiesto la  detenzione domiciliare per il suo assistito ai giudici della Sorveglianza di Milano nel corso di un'udienza. La decisione dovrebbe essere presa nel giro di una decina di giorni.

La madre di Fabrizio, Gabriella, e l'avvocato Chiesa hanno rammentato che sussiste anche un certificato medico che attesta i problemi psicologici dell'ex paparazzo, attualmente curato con psicofarmaci. La situazione psico-fisica di Corona è peggiorata negli ultimi tempi.

