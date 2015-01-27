Loading...

Stamina, Vannoni chiede patteggiamento: Guariniello acconsente

Redazione Avatar

di Redazione

27/01/2015

Il 'padre' del metodo Stamina, Davide Vannoni chiesto di patteggiare la pena a un anno e 10 mesi durante l'udienza preliminare. Il pm Raffaele Guariniello ha accolto la richiesta.

Qualora il giudice accogliesse la richiesta, Vannoni beneficerebbe della sospensione condizionale e della non menzione della pena. Riportiamo il testo di un post pubblicato, nelle ultime ore, su Facebook da Vannoni: "Patteggiamento non è condanna". L'udienza preliminare si concluderà il prossimo 18 marzo a Torino.

6 dei 13 imputati hanno chiesto il patteggiamento. E' facile che anche un settimo imputato chieda di patteggiare la pena. Solamente 4 imputati hanno deciso di seguire il rito ordinario, forse perché vogliono essere prosciolti subito.

