Pavia, 55enne segregata dal compagno: ridotta come mummia rattrappita

27/01/2015

Una donna di 55 anni è stata segregata dal convivente per molto tempo ed ora è in fin di vita: pesa circa 15 kg. I poliziotti di Pavia hanno arrestato il compagno della donna, il 60enne Antonio Calandrini, che dovrà rispondere di abbandono di incapace. E' stato proprio lui a chiamare il personale del 118, dopo aver constatato che la compagna era svenuta.

Laura Carla Lodola non si muoveva più perché non mangiava da molto tempo. Il personale della Croce Rossa si è trovato davanti una scena orribile: la donna era magrissima e piena di piaghe da decubito. "Sembrava una piccola mummia rattrappita", ha asserito un'operatore sanitario. I giudici hanno disposto il sequestro dell'appartamento. Calandrini è attualmente sotto interrogatorio: gli inquirenti vogliono scoprire il motivo per cui ha ridotto la compagna in tali, pietose, condizioni.

