Quinto Vercellese, tentano di forzare caveau con ruspa: sparatoria con cc

Scene da film a Quinto Vercellese, dove una banda di malviventi ha tentato di forzare il caveau dell'istituto di vigilanza Fidelitas con una ruspa. I carabinieri sono subito accorsi sul posto ed è iniziata una sparatoria.

Successivamente al conflitto a fuoco, i delinquenti si sono dati alla fuga e per ostacolare i militari hanno bruciato diverse auto nei pressi delle vie d'accesso al paese. I carabinieri stanno cercando in tutti i modi di rintracciare i malviventi.