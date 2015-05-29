Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Stefano De Martino: "Ma quale crisi, tra me e Belen va benissimo!"

Redazione Avatar

di Redazione

29/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Alle voci del gossip che ormai da tempo si rincorrono sui giornali e sui siti di gossip, dopo il chiarimento di Belen Rodriguz, ha voluto rispondere anche Stefano De Martino, che ha inteso chiarire una volta per tutte: "Ma quale crisi, tra me e mia moglie, va benissimo!" Ed in effetti chi li ha visti assieme all'inaugurazione del “ME Milan Il Duca” non ha avuto dubbi, come riporta “Vanity Fair”: “Belén e Stefano sono arrivati insieme, mano nella mano, elegantissimi, e si sono goduti la serata scattando foto, caricate puntualmente su Instagram”. Stefano De Martino si sente invece molto soddisfatto sia professionalmente che dal lato personale e confessa anche di aver intenzione di allargare la famiglia: “È un buon momento, molto produttivo e pieno di nuovi progetti” e quanto alle vacanza rivela “ad agosto vedremo un po' dove ci porterà l'istinto, non abbiamo ancora programmato nulla” quindi conclude “mi auguro di avere presto un altro bambino che possa far compagnia al primogenito. E che la nostra vita familiare proceda così come è adesso”! Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Belen Rodriguez ospite di Announo: filmino 'piccante' fu violenza orrenda

Articolo Successivo

Fabio Curto batte Roberta Carrese e vince The Voice of Italy 2015

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019