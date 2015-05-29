Home Gossip Stefano De Martino: "Ma quale crisi, tra me e Belen va benissimo!"

Stefano De Martino: "Ma quale crisi, tra me e Belen va benissimo!"

di Redazione 29/05/2015

Alle voci del gossip che ormai da tempo si rincorrono sui giornali e sui siti di gossip, dopo il chiarimento di Belen Rodriguz, ha voluto rispondere anche Stefano De Martino, che ha inteso chiarire una volta per tutte: "Ma quale crisi, tra me e mia moglie, va benissimo!" Ed in effetti chi li ha visti assieme all'inaugurazione del “ME Milan Il Duca” non ha avuto dubbi, come riporta “Vanity Fair”: “Belén e Stefano sono arrivati insieme, mano nella mano, elegantissimi, e si sono goduti la serata scattando foto, caricate puntualmente su Instagram”. Stefano De Martino si sente invece molto soddisfatto sia professionalmente che dal lato personale e confessa anche di aver intenzione di allargare la famiglia: “È un buon momento, molto produttivo e pieno di nuovi progetti” e quanto alle vacanza rivela “ad agosto vedremo un po' dove ci porterà l'istinto, non abbiamo ancora programmato nulla” quindi conclude “mi auguro di avere presto un altro bambino che possa far compagnia al primogenito. E che la nostra vita familiare proceda così come è adesso”! Michela Galli

