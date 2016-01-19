Stephanie Seymour arrestata per guida in stato di ebbrezza: ex fiamma di Axl Rose
La 47enne Stephanie Seymour, top model che raggiunse l'apice del suo successo negli anni '90, è stata sorpresa per guida in stato di ebbrezza. Insomma, guidava la sua auto ubriacaLa Seymour, secondo le ultime informazioni, aveva posteggiato il suo grosso Suv sulla rampa di uscita di un'autostrada di Greenwich; poi avrebbe tentato di fare retromarcia ma ha preso in pieno una vettura. Gli agenti, subito accorsi sul luogo dell'incidente, hanno rivelato che l'ex top model riusciva a malapena a tenersi in piedi, era confusa ed emetteva un forte odore di alcol. Stephanie, indubbiamente alticcia, non ha voluto sottoporsi all'alcoltest ed è stata subito messa in manette. Poco dopo, però, è stata liberata su cauzione. Dovrà comparire dinanzi ai giudici il prossimo 2 febbraio. Fortunatamente, nell'incidente provocato dall'ex fiamma di Axl Rose, leader dei Guns N' Roses, non ci sono stati feriti. Un portavoce della Polizia ha riferito riguardo all'incidente causato dall'ex top model:
"La modella ha posteggiato il suo Land Rover alla fine di una rampa; poi ha urtato una Mercedes-Benz che sopraggiungeva da dietro".Il rapporto stilato dopo l'arresto della Seymour recita:
"Fuoriusciva un forte odore di bevanda alcolica dalla bocca di Seymour mentre parlava. Dopo sei o sette richieste si esibire la sua patente di guida, iscrizione e assicurazione, la donna ha preso la sua borsa ed ha consegnato la patente di guida e una carta di credito".I poliziotti hanno detto che l'ex top model si è rifiutata di sottoporsi all'alcoltest, tornando in libertà dietro una cauzione di 500 dollari. L'agente che ha stilato il rapporto, durante l'arresto di Stephanie, ha detto:
"L'ex top model ha cercato di rispondere alle mie domande ma dalla sua bocca fuoriusciva un forte odore di bevanda alcolica".Certo, quello tenuto da Stephanie Seymour non è proprio un comportamento da ex top model. Ricordiamo, infatti, che la 47enne è stata una delle modelle più famose e ricercate negli anni '80 e '90. Fece perdere la testa anche al leader dei Guns N' Roses, Axl Rose, che le fece interpretare il video della mitica ballata "November Rain".
