Stephanie Seymour arrestata per guida in stato di ebbrezza: ex fiamma di Axl Rose

La Seymour, secondo le ultime informazioni, aveva posteggiato il suo grosso Suv sulla rampa di uscita di un'autostrada di Greenwich; poi avrebbe tentato di fare retromarcia ma ha preso in pieno una vettura. Gli agenti, subito accorsi sul luogo dell'incidente, hanno rivelato che l'ex top model riusciva a malapena a tenersi in piedi, era confusa ed emetteva un forte odore di. Stephanie, indubbiamente alticcia, non ha voluto sottoporsi all'alcoltest ed è stata subito messa in manette. Poco dopo, però, è stata liberata su cauzione. Dovrà comparire dinanzi ai giudici il prossimo 2 febbraio. Fortunatamente, nell'incidente provocato dall'ex fiamma di, leader dei Guns N' Roses, non ci sono stati feriti. Un portavoce della Polizia ha riferito riguardo all'incidente causato dall'ex top model:Il rapporto stilato dopo l'arresto della Seymour recita:I poliziotti hanno detto che l'ex top model si è rifiutata di sottoporsi all'alcoltest, tornando in libertà dietro unadi 500 dollari. L'agente che ha stilato il rapporto, durante l'arresto di Stephanie, ha detto:Certo, quello tenuto da Stephanie Seymour non è proprio un comportamento da ex top model. Ricordiamo, infatti, che la 47enne è stata una delle modelle più famose e ricercate negli anni '80 e '90. Fece perdere la testa anche al leader dei Guns N' Roses,, che le fece interpretare il video della mitica ballata "November Rain".