Strage Capaci, 12 anni per Spatuzza: attenuante speciale per pentiti
di Redazione
19/11/2014
E' terminato il processo, celebrato con rito abbreviato, per la strage di Capaci, che costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie e agli uomini della scorta.
Condannati all'ergastolo i boss Giuseppe Barranca e Cristoforo Cannella. 30 anni di reclusione, invece, per Cosimo D'Amato. Gaspare Spatuzza dovrà scontare in carcere solo 12 anni perché ha goduto dell'attenuante speciale per i collaboratori di giustizia.
Le rivelazioni di Spatuzza servirono, qualche anno fa, a far riaprire le indagini concernenti la preparazione della strage. Le parti civili verranno liquidate durante il processo civile.
