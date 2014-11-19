Loading...

Strage Capaci, 12 anni per Spatuzza: attenuante speciale per pentiti

Redazione Avatar

di Redazione

19/11/2014

E' terminato il processo, celebrato con rito abbreviato, per la strage di Capaci, che costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie e agli uomini della scorta.

Condannati all'ergastolo i boss Giuseppe Barranca e Cristoforo Cannella. 30 anni di reclusione, invece, per Cosimo D'Amato. Gaspare Spatuzza dovrà scontare in carcere solo 12 anni perché ha goduto dell'attenuante speciale per i collaboratori di giustizia.

Le rivelazioni di Spatuzza servirono, qualche anno fa, a far riaprire le indagini concernenti la preparazione della strage. Le parti civili verranno liquidate durante il processo civile.

