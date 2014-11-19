Uomini e Donne, ex tronista Anna Munafò cambia look: addio capelli neri

Niente più capelli neri. L'ex tronista di Uomini e Donne, Anna Munafò, ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Solitamente, quando le donne vogliono cambiare iniziano dai capelli.

La Munafò ha subito postato su Facebook una foto in cui si mostra col suo nuovo look. L'immagine è corredata dalla seguente didascalia: “c’è aria di cambiamento”.

L'ex tronista siciliana, lo ricordiamo, si è lasciata con Emanuele Trimarchi. Quest'ultimo ha dichiarato, mediante Instagram, di essersi innamorato di un'altra donna. Duro colpo per Anna che, forse, ha voluto iniziare un nuovo percorso.