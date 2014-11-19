Loading...

Nokia N1: primo tablet del 'gigante' finlandese, funzionale ed economico

di Redazione

19/11/2014

Nokia ha deciso di gettarsi a capofitto nel mercato dei tablet e lasciare stare quello degli smartphone.

Ieri gli sviluppatori Nokia hanno lasciato di stucco molte persone con una notizia eccezionale: tra poco verrà lanciato un tablet, l'N1. La tavoletta è dotata di sistema operativo Android.

Sebastian Nystrom ha reso noto di essere contento di rinvigorire il marchio Nokia, soddisfacendo le necessità di tutti coloro che vogliono un tablet funzionale ed economico.

Il nuovo Nokia N1 pesa 318 grammi ed ha uno schermo IPS da 7.9 pollici dotato di tecnologia Corning Gorilla Glass 3.

L'apparecchio sarà disponibile nelle colorazioni Lava Grey e Natural Aluminium. Il costo? 249 dollari + tasse. Chissà se il primo tablet Nokia riscuoterà successo?

